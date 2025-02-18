Bloomberg: страны G7 рассматривают вариант снижения потолка цен на российскую нефть

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Страны G7 изучают возможность пересмотра потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

По данным СМИ, объединение рассматривает идею коллективно ужесточить или адаптировать потолок цен на российскую нефть с целью снизить доходы Москвы. Выпустить заявление "Группа семи" планирует 24 февраля, указали журналисты.

Ранее агентство утверждало, что Евросоюз предлагает включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на временное хранение российской нефти на территории блока. Кроме того, ЕС хочет расширить санкции против авиации, а также ограничить транзакции в большим количеством портов и аэропортов России.

Инициатива ЕС также включает исключения для транспортировок, "связанных с энергетикой и чрезвычайными ситуациями".

