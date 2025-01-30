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Западу придется заплатить большую цену за отказ от российских энергоресурсов, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает "Радио 1".

В настоящее время ситуация в Евросоюзе, по ее словам, является критической, а конкурентоспособность ЕС зависит от возвращения низких цен на нефть и газ. Однако пока таких возможностей не предвидится, указала она, так как импорт газа из России сократился примерно на 75%.

"Теперь мы получаем оттуда только три процента нефти и совсем не используем уголь", – отметила фон дер Ляйен.

Нынешние обстоятельства несут за собой падение производства и закрытие предприятий. Кроме того, все осложняется прекращением транзита газа через Украину, добавила она.

Тем не менее ранее глава ЕК сама призывала страны Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, несмотря на цены. По словам фон дер Ляйен, цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США и Китае, и существенно различаются по странам ЕС. Она считает, что цены необходимо сбить во время завершения отказа от российского ископаемого топлива.

С 1 января компания "Газпром" ограничила поставки газа для транзита в Европу через Украину из-за окончания действия подписанных в 2019 году договоров. Фицо обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа.

При этом США выступают на полный отказ европейских стран от экспорта российского газа, несмотря на стремление некоторых государств сохранить эти поставки. Помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт также признал, что Штаты по-прежнему экспортируют 20% всего ядерного топлива из РФ.