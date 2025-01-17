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Европейские страны начали закупать российский газ рекордными темпами через несколько недель после окончания крупного транзитного соглашения, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Politico.

По информации компании Kpler, которая занимается сбором данных о сырьевых товарах, за первые 15 дней января 27 стран Евросоюза уже успели импортировать 837,3 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Это рекордный показатель при сравнении с 760 100 тоннами, ввезенными за такой же период прошлого года.

Как пишет СМИ, некоторые страны, включая Словакию и Венгрию, зависели от украинского маршрута поставок энергоносителей, настаивая на возобновлении сделки. Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить поставки электроэнергии на Украину и сократить поддержку беженцев.

В издании уточнили, что "отключение не сдержало более широкий аппетит Европы к российскому газу".

С 1 января компания "Газпром" ограничила поставки газа для транзита в Европу через Украину из-за окончания действия подписанных в 2019 году договоров. Фицо обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа.

При этом США выступают на полный отказ европейских стран от экспорта российского газа, несмотря на стремление некоторых государств сохранить эти поставки. Помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт также признал, что Штаты по-прежнему экспортируют 20% всего ядерного топлива из РФ.

