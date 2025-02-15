РИА Новости: G7 связала принятие санкций в отношении РФ c мирными усилиями на Украине

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Страны "Большой семерки" (G7) связали принятие новых санкций в отношении России с усилиями по достижению мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление глав МИД после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как говорится в документе, любые дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, предпримет ли РФ "реальные, добросовестные усилия для окончательного прекращения" украинского конфликта. В G7 отметили, что это должно обеспечить Украине долгосрочную безопасность и стабильность.

Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России 16 декабря 2024 года. Рестрикции были введены против теневого флота, который осуществляет перевозку энергоресурсов. Под ограничительные меры также подпали 54 физлица и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Позже стало известно, что страны ЕС приступили к разработке 16-го пакета антироссийских санкций. СМИ писали, что его планируется принять 24 февраля.