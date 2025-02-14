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Антироссийские санкции отразились на экономике и населении Польши, рассказал радиостанции "Комсомольская правда" посол России в Польше Сергей Андреев.

"Прежде всего выливается это в повышенную инфляцию на фоне отказа от импорта дешевых российских энергоносителей. Соответственно, удорожание себестоимости продукции, повышение цен, деиндустриализация, закрываются предприятия, которые работали на дешевом российском газе, прежде всего переносятся в другие страны, в том числе в США", – рассказал Андреев.

По мнению российского посла, в нынешней ситуации почти никто из ключевых политиков не говорит об очевидном решении – отказаться от санкций и восстановить выгодные торговые отношения с Москвой.

"Об этом заикаться не принято, неполиткорректно, это даже не рассматривается как возможный вариант в обозримой перспективе", – заключил посол.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз должен пересмотреть и отменить свои санкции против России, так как они не только повышают цены на энергоносители, но и подрывают конкурентоспособность ЕС.

Венгерский политик вспомнил, что лидеры организации приняли документ о конкурентоспособности Европы, нацеленный на снижение цен на нефть, газ и электроэнергию. Однако из-за санкций предприятия стран вынуждены закупать газ и электричество по ценам в несколько раз большим, чем их конкуренты в США и КНР.