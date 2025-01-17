FT: Россия может вернуть замороженные активы в случае отмены санкций

Фото: 123RF/yemelyanov

Россия может вернуть себе замороженные активы в случае вето Венгрии на продление рестрикций. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

Это заявление относится к попытке заблокировать 190 миллиардов евро российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear.

В материале говорится, что Евросоюз рассматривает возможность привлечения короля Бельгии Филиппа для сохранения санкций. Одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет королю заблокировать передачу активов из страны. При этом Бельгия ранее сопротивлялась принятию мер в отношении российских активов из-за опасений юридических тяжб с Москвой, считают журналисты.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth выразил уверенность, что после завершения украинского конфликта Запад отменит санкции против России и установит с ней нормальные отношения.

"Самое главное, что в связи с изменившейся ситуацией начнется новый период, прежде всего в вопросах войны, мира и санкций", – цитирует радио КП венгерского премьера.

При этом он подчеркнул необходимость работы над этим, так как лидеры Евросоюза не меняют свою позицию.

Между тем коренных изменений санкционной политики во время президентства избранного лидера США Дональда Трампа быть не может. Об этом ранее заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля призвал не предаваться чрезмерным ожиданиям.

В свою очередь, американский сенатор Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом США на пост госсекретаря, допустил отмену антироссийских санкций во время президентства республиканца. По данным СМИ, команда Трампа работает над стратегией по санкциям, в том числе введенным против энергетического сектора России.