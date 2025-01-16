Кандидат в госсекретари США Рубио допустил отмену санкций против РФ

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Американский сенатор Марко Рубио, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, допустил отмену антироссийских санкций во время президентства республиканца. Об этом сообщает издание The New York Times.

По его словам, отмена санкций может сыграть довольно важную роль в потенциальных переговорах по завершению конфликта на Украине, поскольку крайне сложно достичь мирного соглашения без каких-либо рычагов давления за пределами военных возможностей.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в скором времени, однако для начала ему необходимо вступить в должность главы Штатов. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января.

По информации украинских журналистов, команда Трампа подготовила санкции против окружения украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. Отмечается, что эти ограничения могут сделать украинского президента более сговорчивым для будущих переговоров.