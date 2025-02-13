Трамп выступил за восстановление G8 с участием России

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Американский президент Дональд Трамп сообщил, что был бы рад восстановлению "Группы восьми" (G8) с участием России. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, исключение России из G8 было ошибкой. Российская сторона вышла из состава "Группы восьми" в 2014 году на фоне событий на Украине и усложнившихся отношений с Европой и США. После этого объединение перешло в формат G7.

"Я бы с удовольствием принял их обратно. Я считаю, что было ошибкой выгнать их. Послушайте, дело не в том, нравится мне Россия или не нравится. Это была "Большая восьмерка", – приводит Reuters слова Трампа.

Путин и Трамп созвонились 12 февраля. Их разговор длился 1,5 часа. Затем американский лидер позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп назвал прошедшие переговоры "великолепными". Кроме того, он видит хорошую возможность для урегулирования украинского конфликта. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.