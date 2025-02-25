Страны G7 не могут согласовать заявление по Украине из-за позиции США

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Страны "Группы семи" (G7) пока не могут согласовать совместное заявление касательно украинского конфликта из-за позиции Соединенных Штатов. Об этом заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Она отметила, что лидеры стран объединения все еще ведут некоторые переговоры.

"Канада и другие страны не согласны с позицией, которую США отстаивали в ООН, в частности с резолюцией, которую они выдвинули", – цитирует министра ТАСС.

По словам Жоли, позиция Вашингтона контрастирует с позицией G7, которая была отражена в собственной резолюции западных стран по Украине.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которая требует от России вывести свои войска с территории Украины, а также прекратить боевые действия. За документ проголосовали 93 страны, а 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против.

Резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 государствами. При этом документ впервые лишился одного из основных соавторов – США.

Вашингтон подготовил собственную нейтральную резолюцию по Украине, в которой выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта, а также содержится призыв к скорейшему завершению боев и установлению прочного мира. Изначально ГА ООН включила в документ несколько антироссийских поправок, однако позже резолюция была принята в исходном виде.