Вучич заявил, что Сербия по ошибке проголосовала за западную резолюцию по Украине

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Сербская делегация ошибочно проголосовала в Генассамблее ООН за западную резолюцию по Украине. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Happy.

"Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться", – заявил Вучич.

Он извинился перед гражданами Сербии за данную ошибку и заявил, что несет ответственность за подобное решение.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине вечером 24 февраля. За документ проголосовали 93 страны. Тем не менее 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против, еще 65 воздержались. Документ требует от РФ "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести войска с территории Украины, а также прекратить боевые действия. Резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 государствами.

Позже Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, в которой выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта, а также призывается к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира. За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, еще пять воздержались.

Американская резолюция была принята в исходном виде – из нее исключили поправки некоторых западных стран, которые содержали антироссийскую риторику.