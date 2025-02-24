Bloomberg: США угрожают отозвать поддержку всего заявления G7 по Украине

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США пригрозили странам "Большой семерки" (G7) отозвать поддержку совместного заявления по Украине из-за разногласий по положениям, касающихся России, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как указывает инсайдер, G7 близка к тому, чтобы не прийти к единому мнению по совместному заявлению. Этот факт только усиливает раскол между США и их европейскими союзниками.

В связи с этим представители стран "Большой семерки" планируют встречу для обсуждения общей цели по завершению конфликта, заявил неназванный чиновник из Белого дома.

СМИ уже писали, что США выступили против того, чтобы G7 выставляла Россию агрессором в своем заявлении, которое было выпущено по случаю трехлетней годовщины начала СВО.

Более того, американский лидер Дональд Трамп заявил, что был бы рад восстановлению "Группы восьми" (G8). По его словам, исключение России из организации было ошибкой.

Вместе с тем США предложили Генассамблее ООН проект резолюции, который предполагает приравнивание действий Украины к действиям России. Инициатива была озвучена в ответ на подготовленный совместно Украиной и Евросоюзом проект резолюции, в котором осуждаются действия российской стороны.