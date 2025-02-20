Reuters: США впервые с начала СВО не стали соавторами резолюции ООН с осуждением РФ

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Вашингтон впервые с начала СВО не стал поддерживать резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, в которой осуждается Россия, пишет Reuters, ссылаясь на источники.

До этого Штаты были соавторами почти всех резолюций, поддерживающих Киев. Однако нынешняя позиция США стала "резким поворотом наиболее могущественного союзника Украины", пишет издание. Позиция Вашингтона говорит о расколе между американским лидером Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским.

При этом новый проект резолюции ООН критикует действия РФ и выступает за независимость, суверенитет и целостность Украины. Соавторами числятся свыше 50 стран, но в статье нет уточнения, какие именно. Резолюцию выпустили в преддверии трехлетней годовщины начала спецоперации России на Украине.

Источники в дипломатических кругах взволнованы, что Соединенные Штаты могут не поддержать документ. Однако в таком случае ее все равно выдвинут на голосование, но она получит меньше поддержки.

Между тем Вашингтон желает избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, и может перейти к открытому шантажу, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на газету Mundo.

Трамп поставил Зеленского "под прицел", говорится в материале. Теперь США могут заставить украинцев выбирать между получением помощи и действующим лидером Украины. При этом маловероятно, что США и РФ позволят Зеленскому остаться у власти.

Ранее Вашингтон выступил против того, чтобы G7 выставляла РФ агрессором в своем заявлении, которое было выпущено по случаю трехлетней годовщины начала СВО. Кроме того, члены "Группы семи" до сих пор не договорились по вопросу участия украинского лидера Владимира Зеленского в виртуальном саммите G7, который назначен на 24 февраля.

