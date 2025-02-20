Бессент: США готовы как смягчить, так и ужесточить санкции против России

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США готовы как к смягчению, так и к ужесточению антироссийских санкций, заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире телеканала Bloomberg.

"Думаю, это хорошее описание", – сказал он в ответ на вопрос, рассматривает ли Вашингтон возможность смягчить или ужесточить санкции против Москвы в зависимости от хода переговоров.

При этом интересы США и России по урегулированию украинского конфликта совпадают в контексте остановки военных действий, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News. Он подчеркнул, что у Москвы и Киева "все еще есть разногласия", поэтому Вашингтону нужно сблизить обе стороны.

Администрация США при урегулировании кризиса действует методами челночной дипломатии, указал Уолтц. Он добавил, что ранее не получалась собрать сразу всех за одним столом переговоров, поэтому Штаты взаимодействуют то с одной, то с другой стороной.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказывала, что регулятор не ведет переговоры с США по поводу возможного снятия части западных санкций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавлял, что меры для мирного урегулирования украинского конфликта принимаются, но конкретики пока мало. В это же время Москве импонирует подход Вашингтона к необходимости наладить мир на Украине.

