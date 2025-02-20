Трамп обвинил Украину в грубом обращении с министром финансов США

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина грубо обошлась с главой американского Минфина Скоттом Бессентом.

"Туда (на Украину. – Прим. ред.) поехал Скотт Бессент, и с ним обошлись довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему нет", – цитирует главу Белого дома ТАСС.

По словам американского лидера, президент Украины Владимир Зеленский спал и был недоступен для встречи с главой Минфина.

"Он проехал много часов на поезде, а это опасная поездка, и мы говорим о министре финансов", – сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Бессент прибыл на Украину для подписания документа, а вернулся ни с чем.

Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Американский лидер призвал президента Украины к оперативным действиям. В противном случае, как он считает, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала.

Критику в адрес Зеленского поддержал и американский миллиардер, глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск. Он оставил эмодзи "100%" под публикацией одного из пользователей, который утверждал, что президент Украины "не хочет мира, он хочет войны и власти".

