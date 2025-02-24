FT: США предложили ГА ООН проект резолюции, уравнивающий действия Украины и России

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США предложили Генассамблее ООН проект резолюции, который предполагает приравнивание действий Украины к действиям России. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Инициатива также содержит сожаления из-за "трагических жертв в ходе конфликта". С соответствующим предложением США выступили в ответ на подготовленный совместно Украиной и Евросоюзом проект резолюции, в котором осуждаются действия России.

Генассамблея ООН должна проголосовать по нему 24 февраля. США при этом призвали отозвать антироссийскую резолюцию.

"По словам официальных лиц, это противостояние может дойти и до Совета безопасности ООН, где США могут занять сторону России и Китая", – пишет издание.

США ранее выступили против того, чтобы G7 выставляла Россию агрессором в своем заявлении, которое было выпущено по случаю трехлетней годовщины начала спецоперации на Украине.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя между тем отмечал, что организация не проявила себя с лучшей стороны в контексте украинского конфликта. Например, за последние пару лет западный блок продвинул в Генассамблее ряд ангажированных антироссийских решений, которые явно выходят за рамки ее мандата.

Вместе с тем и позиция секретариата ООН и других структур организации по украинскому вопросу также вызывает серьезную критику, считает Небензя. По его словам, их действия часто отступают от принципа непредвзятости, закрепленного в статье 100 Устава ООН, и демонстрируют двойные стандарты.

