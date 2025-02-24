TGM: план США включает в себя признание за Россией ряда территорий

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План США по урегулированию украинского конфликта включает в себя признание за Россией ряда территорий. Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail со ссылкой на источник.

Кроме того, по данным издания, предлагается передать США права на получение миллиардов долларов от продажи природных ресурсов Украины. Эти пункты плана американский президент Дональд Трамп озвучил в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 22 февраля, утверждает газета. Диалог был посвящен теме достижения мира на Украине.

Также, по данным СМИ, Трамп не согласился с позицией Трюдо, что любое мирное соглашение с Россией должно содержать гарантии безопасности для Украины. Он подчеркнул, что это не должно восприниматься как "умиротворение" в пользу Москвы, утверждает источник газеты.

В свою очередь, депутат Госдумы, первый премьер Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что ожидания общества о совместном управлении мира Россией и США преждевременные.

"Когда я нахожусь в Москве, то вижу у некоторых счастливую истерику по типу "Трамп придет – порядок наведет", – цитирует его радиостанция "Комсомольская правда".

Парламентарий пояснил, что на данный момент мировая политическая элита оказалась противниками и России, и Трампа. Он также призвал ждать дальнейшего развития событий вокруг мировой ситуации и напомнил, что соглашение по Украине должно учитывать интересы России.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков ранее обратил внимание, что у России не появилось понимания, что подразумевает "мирный план" Трампа по урегулированию конфликта на Украине после переговоров представителей государств в Эр-Рияде.

Он напомнил, что предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые в июне 2024 года, несут в себе компромиссное решение. В мерах указано, что Россия открыта к решению на условии взаимного учета интересов, добавил Рябков.