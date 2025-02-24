Песков: Кремль не располагает информацией о заключении мира на текущей неделе

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не обладает информацией, связанной с заявлениями президента США Дональда Трампа о возможном урегулировании конфликта на Украине уже на этой неделе.

По словам Пескова, необходимо дождаться уточнений со стороны Белого дома. При этом он указал на то, что российская сторона замечает попытки Вашингтона выявить, что стало первопричиной украинского конфликта. Представитель Кремля выразил надежду, что это поможет урегулировать ситуацию на Украине.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил о продолжении переговоров России и США в Саудовской Аравии 25 февраля. Однако замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что на эту дату никакая встреча с Вашингтоном не планируется.

Делегаций США и России встречались в Эр-Рияде 18 февраля. Страны договорились оперативно назначить послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

