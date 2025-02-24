Лавров заявил, что встреча в Эр-Рияде дала надежду на нормальный диалог с США

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Переговоры представителей России и США в Саудовской Аравии дали надежду на нормальный диалог с Вашингтоном. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, без нормального диалога не будет ясности, смогут ли Россия и Соединенные Штаты сгладить противоречия.

"Мы подробно проинформировали наших турецких друзей о российско-американских переговорах, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде и которые получили весьма позитивную оценку с точки зрения появившейся наконец возможности иметь нормальный диалог, несмотря на многочисленные противоречия, которые, конечно, сохраняются", – сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Как отметил Лавров, российская сторона намерена продолжать контакты с американскими партнерами, о чем есть соответствующая договоренность. Министр также заявил, что в позиции многих стран появилось больше реализма относительно ситуации вокруг Украины. Они начали понимать невозможность урегулирования конфликта без долгосрочной, устойчивой договоренности, которая устраняла бы первопричины боевых действий, считает глава МИД России.

Первые за несколько лет переговоры делегаций США и России состоялись в Эр-Рияде 18 февраля. Стороны договорились обеспечить скорейшее назначение послов в Москве и Вашингтоне, а также восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств.

Следующая встреча представителей Москвы и Вашингтона по раздражителям в двусторонних отношениях пройдет в конце этой недели. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уточнял, что переговоры будут проходить на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.