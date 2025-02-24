The Times: Стармер и Макрон намерены отговорить Трампа от переговоров с Россией

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят отговорить главу Белого дома Дональда Трампа от переговоров с Россией. Об этом пишет RT со ссылкой на The Times.

Как рассказали высокопоставленные чиновники, глава британского правительства и лидер Франции намерены предложить президенту США европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины. Политики договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с Трампом на этой неделе, сказано в сообщении.

Ранее Владимир Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом. Есть обоюдное желание, но встреча должна быть подготовлена, подчеркнул он. Президент России также признался, что пока не может назвать конкретные сроки.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча лидеров двух стран должна быть субстантивной. Пока информации о сроках проведения контакта нет, однако встреча зависит от прогресса в переговорах по Украине, обратил внимание он.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал об отсутствии конкретики по поводу встречи Путина и президента США. Он указал на понимание необходимости рабочего контакта глав государств и отметил, что оно было констатировано во время встречи представителей Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.