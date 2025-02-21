Песков указал на отсутствие конкретики по встрече Путина и Трампа

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File

Конкретика по поводу встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа отсутствует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он указал на понимание необходимости рабочего контакта глав государств и заявил, что оно было констатировано во время встречи представителей России и США в Эр-Рияде.

"И также есть установка хорошо эту встречу подготовить, с тем чтобы она была максимально результативна. В ходе подготовки все как раз нюансы и будут проговариваться", – обратил внимание пресс-секретарь президента России.

Кроме того, в Кремле не считают, что Соединенные Штаты после смены руководителя, в частности Трампа, заняли пророссийскую и антиукраинскую позицию.

Песков подчеркнул, что Вашингтон критикует Киев потому, что не может наблюдать за отказом Украины от мирного регулирования конфликта. Вместе с тем представитель Кремля обратил внимание, что спонсорство Запада в отношении Киева неэффективно.

Ранее Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом. Есть обоюдное желание, но встреча должна быть подготовлена, подчеркнул он. Президент России также признался, что пока не может назвать конкретные сроки.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча лидеров двух стран должна быть субстантивной. Пока информации о сроках проведения контакта нет, однако встреча зависит от прогресса в переговорах по Украине, обратил внимание он.