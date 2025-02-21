Госсекретарь Рубио: встреча Трампа и Путина должна быть субстантивной

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Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина должна быть субстантивной, заявил госсекретарь Штатов Марко Рубио в разговоре с журналисткой Кэтрин Херридж.

Он отметил, что пока информации о сроках проведения контакта нет, однако встреча зависит от прогресса в переговорах по Украине. Если результатов нет, подобные взаимодействия обычно не проводятся, подчеркнул Рубио.

"Мы должны знать, о чем будет эта встреча, что на ней будет достигнуто", – сказал госсекретарь в интервью, опубликованном в соцсети X.

Между тем Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана Аль Сауда за организацию переговоров представителей России и США в Эр-Рияде, которые прошли 18 февраля.

По итогу встречи Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга.

В свою очередь, Трамп считает, что их переговоры с Путиным могут быть организованы до конца февраля. Об этом же говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Также Путин заявлял, что с удовольствием встретится с главой Штатов.