Песков: отношениям РФ и США потребуется реанимация и реставрация

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Двусторонним отношениям России и США потребуется сначала реанимация, а потом реставрация, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он назвал восстановление отношений стран главной задачей. За один день или одну неделю это сделать не получится, добавил пресс-секретарь президента России.

Песков отметил, что на переговорах в Эр-Рияде представители государств обсуждали взаимодействие и сделали первый шаг в "достаточно длинном пути". При этом озвучивать выводы по этому этапу рано, но направленность отношений остается деловой.

"Вчера переговоры были посвящены плану восстановления российско-американских отношений. Чтобы создать условия для восстановления", – указал он.

Переговоры Владимира Путина и президента США Дональда Трампа могут пройти до конца февраля, но, подчеркнул Песков, они могут состояться и позднее.

"Там потребуется определенная подготовка, и по линии министерства иностранных дел", – заявил представитель Кремля.

Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Саудовской Аравии. По их итогам представителям Москвы и Вашингтона поручено обсудить подготовку встречи Путина и Трампа.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия и США начнут процесс по назначению послов в Москве и Вашингтоне.

Кроме того, Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились создать переговорные группы по урегулированию конфликта на Украине. Страны также согласились с необходимостью сотрудничества по вопросам общих геополитических интересов и создания механизма консультаций для устранения "раздражающих факторов" в отношениях между странами.