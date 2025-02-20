Путин поблагодарил кронпринца Саудовской Аравии за организацию встречи РФ и США в Эр-Рияде

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда Бен Салмана Аль Сауда за организацию переговоров России и США в Эр-Рияде, передает сайт Кремля.

По словам главы РФ, создание благоприятных условий и проявленное гостеприимство способствовали конструктивной и результативной работе двух делегаций.

Кроме того, страны договорились продолжить совместную работу в сферах торговли, инвестиций и энергетики. Также стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка.

Помимо этого, российский лидер тепло поздравил наследного принца, руководство и народ Королевства с предстоящим праздником – Днем основания саудовского государства.

Переговоры между США и РФ прошли 18 февраля. По итогу Москва и Вашингтон договорились учитывать интересы друг друга. При этом пока неизвестно, смогли ли договориться стороны о конкретной дате встречи Путина и Трампа. Для этого нужна плотная работа, отмечал один из представителей российской делегации.

Трамп при этом считает, что их переговоры с Путиным могут быть организованы до конца февраля. Аналогичного мнения придерживается Песков.

В свою очередь, президент РФ заявлял, что с удовольствием встретится с американским лидером. При этом Путин признался, что пока не может назвать конкретные сроки.