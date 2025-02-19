Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США обсудили возможные проекты в Арктике

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Россия и США на переговорах в Эр-Рияде обсудили возможные проекты в Арктике. Об этом в интервью Politico сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Как уточнило издание, речь идет об энергетических проектах в регионе. По мнению Дмитриева, после переговоров совместные инвестиции Москвы и Вашингтона стали более вероятными.

Российско-американские переговоры состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. В результате встречи были достигнуты договоренности о создании группы по урегулированию украинского конфликта и механизма консультаций для устранения раздражителей в отношениях двух стран. Стороны решили восстановить работу посольств в Москве и Вашингтоне.

Россия и США вели в Эр-Рияде вдумчивый диалог, но также много шутили, отметил глава РФПИ. Он не раскрыл содержание шуток участников переговоров, но подчеркнул, что они сделали атмосферу более теплой.