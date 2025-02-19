Дмитриев: делегации России и США на переговорах в Эр-Рияде много шутили

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Делегации США и России на переговорах в Эр-Рияде не только вели вдумчивый диалог, но и много шутили, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Я бы сказал, что диалог был вдумчивый… В конце было много шуток. И очень важно, что наши страны действительно не могут позволить себе не уделять должное внимание общению друг с другом, включая уважительное и равноправное взаимодействие", – поделился Дмитриев.

Он заявил, что не станет раскрывать, о чем именно шутили участники переговоров, но отметил, что шутки точно сделали атмосферу более теплой. По его словам, много шуток прозвучало и от главы МИД РФ Сергея Лаврова и от других коллег.

Переговоры делегаций РФ и США прошли в Саудовской Аравии 18 февраля. От России поехали помощник президента Юрий Ушаков и глава Лавров, от Вашингтона – госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Встреча поспособствовала лучшему пониманию США российской позиции, заявил Лавров, добавив, что стороны договорились объединять усилия при совпадении национальных интересов стран.