Трамп допустил, что может встретиться с Путиным до конца февраля

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Президент США Дональд Трамп допускает, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

Встреча с журналистами прошла в поместье Трампа Мар-а-Лаго. На вопрос, по-прежнему ли он рассчитывает на встречу с Путиным до конца месяца, Трамп ответил: "Вероятно". Других комментариев на эту тему он не предоставил.

Разговор Путина и Трампа, который состоялся 12 февраля, длился 1,5 часа. Американский лидер также анонсировал встречу с Путиным в Саудовской Аравии.