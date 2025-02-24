Рябков: представление о мирном плане Трампа по Украине после переговоров не появилось

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У России не появилось понимания, что подразумевает "мирный план" президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине после переговоров представителей государств в Эр-Рияде. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с РИА Новости.

Российская сторона заметила стремление Вашингтона продвинуться в направлении скорого прекращения огня. Однако, подчеркнул дипломат, и на переговорах, и до них оговаривалось, что за прекращением огня без долгосрочного урегулирования придет конфликт с более тяжелыми последствиями, в частности для отношений России и Штатов.

"Нужен поиск долгосрочного решения, которое, в свою очередь, в обязательном порядке должно включать элемент преодоления первопричин происходившего на Украине и вокруг нее", – обратил внимание Рябков.

Он напомнил, что предложения Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутые в июне 2024 года, несут в себе компромиссное решение. В мерах указано, что Россия открыта к решению на условии взаимного учета интересов, добавил Рябков.

"Мы не декларировали нечто, что исключает вот такой взаимоприемлемый шаг вперед. Совсем наоборот. Здесь нет никаких элементов безаппеляционности", – сказал Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что меры для мирного урегулирования украинского конфликта принимаются, но конкретики пока мало. Он уточнил, что Кремль согласен с новой американской администрацией в том, что урегулирование должно идти предпочтительно мирными средствами, посредством переговоров.