Генсек НАТО Рютте заявил, что оптимистично смотрит на инициативу Трампа по Украине

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте признался, что с оптимизмом относится к инициативе главы Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине.

"Конечно, это все еще ранняя стадия, но <...> важно, что он начал эту мирную инициативу сейчас вместе с русскими. Но мы все также согласны с тем, что мы должны быть уверены в том, что для достижения любого мирного соглашения в будущем, должны быть надежные гарантии безопасности", – передает РИА Новости его слова.

При этом Рютте не стал отвергать возможность размещения военных из Европы в качестве гарантий мира. Он уточнил, что Вашингтон не выступает против такого решения.

Между тем СМИ пишут, что США рассматривают возможность включения в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО.

Однако Рютте сказал, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам мирных переговоров с Россией. С его слов, есть другие способы, которые предоставят стране гарантии безопасности, помимо членства в НАТО.

