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20 февраля, 10:12

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NBC: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО

США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО – СМИ

Фото: 123RF/martinbertrand

США рассматривают возможность включения в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО. Об этом пишет МК, ссылаясь на телеканал NBC.

Таким образом США хотят предоставить стране гарантии безопасности в том случае, если Россия нарушит соглашение.

Членство Украины в Североатлантическом альянсе неприемлемо, заявляла ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат указала, что это решение создаст угрозы для безопасности России, а также приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы.

При этом и американский лидер Дональд Трамп соглашался с идеей об отказе приглашения Украины в НАТО. Он уточнил, что такой шаг был бы крайне непрактичным и маловероятным.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте сказал, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам мирных переговоров с Россией. С его слов, есть другие способы, которые предоставят стране гарантии безопасности, помимо членства в НАТО.

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