NBC: США могут включить в мирную сделку по Украине членство в НАТО

20 февраля, 10:12Политика
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США рассматривают возможность включения в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО. Об этом пишет МК, ссылаясь на телеканал NBC.
Таким образом США хотят предоставить стране гарантии безопасности в том случае, если Россия нарушит соглашение.
Членство Украины в Североатлантическом альянсе неприемлемо, заявляла ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Дипломат указала, что это решение создаст угрозы для безопасности России, а также приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы.
При этом и американский лидер Дональд Трамп соглашался с идеей об отказе приглашения Украины в НАТО. Он уточнил, что такой шаг был бы крайне непрактичным и маловероятным.
В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте сказал, что организация никогда не обещала Украине членство по итогам мирных переговоров с Россией. С его слов, есть другие способы, которые предоставят стране гарантии безопасности, помимо членства в НАТО.
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