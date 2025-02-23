WSJ: Трамп относится к Путину с уважением, граничащим с восхищением

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Американский лидер Дональд Трамп относится к Владимиру Путину с уважением, граничащим с восхищением, говорится в статье The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Трамп воспринимает Путина как сильного лидера, который "полностью контролирует страну", рассказал изданию экс-чиновник.

Во время первого срока президентства команда Трампа пыталась убедить его относиться к Путину с большим скепсисом, но американский президент до сих пор считает, что они с президентом РФ друзья, отметил бывший помощник по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее Путин сообщил, что с удовольствием встретится с Трампом. Есть обоюдное желание, но встреча должна быть подготовлена, добавил он.

По его словам, Трамп по телефону отметил, что переговоры по Украине должны проходить с участием Москвы и Киева. При этом российский лидер считает, что им недостаточно просто встретиться. По его мнению, надо добиться проработки важных вопросов.

