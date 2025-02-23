Спецпосланник президента США Уиткофф высоко оценил свои встречи в Москве

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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф высоко оценил свои встречи в Москве, заявив, что у него состоялась замечательная дискуссия с Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в эфире телеканала CBS News.

"Теперь задача по выработке чего-либо лежит на президенте Путине и президенте (США Дональде. – Прим. ред.) Трампе", – указал Уиткофф, выразив уверенность, что они добьются успеха в своих планах.

Ранее спецпосланник президента США назвал позитивными и нацеленными на результат прошедшие переговоры с российской делегацией в Эр-Рияде. Он подчеркнул, что Вашингтон не мог представить себе лучшего итога этих дискуссий.

Они состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. Москва на них отправила помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова.

Вашингтон же направил госсекретаря Марко Рубио, советника президента по нацбезопасности Майка Уолца и Уиткоффа.

Лавров охарактеризовал атмосферу переговоров как позитивную. В МИД РФ прокомментировали, что Москва и Вашингтон согласились с необходимостью восстановления связей в экономике, энергетике и космосе.

