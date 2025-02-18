18 февраля, 19:45Политика
В США положительно оценили переговоры с Россией в Эр-Рияде
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры с российской делегацией в Эр-Рияде позитивными и нацеленными на результат. Он подчеркнул, что Вашингтон не мог представить себе лучшего итога этих дискуссий.
Вице-премьер России Александр Новак отметил, что атака на Кропоткинскую НПС в Краснодарском крае, произошедшая в понедельник 17 февраля, могла стать ответом Украины на планы США в переговорах с Россией.
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