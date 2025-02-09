Хинштейн предложил создать горячую линию для сообщений о мародерстве

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на встрече с жителями выступил с предложением о создании горячей линии, по которой можно будет сообщать о фактах мародерства на приграничных территориях. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Предложил создать горячую линию, помимо 112, куда каждый житель сможет сообщить о фактах мародерства, чтобы это сразу пресекать", – сообщил он.

Хинштейн также напомнил, что Владимир Путин поддержал увеличение компенсационных выплат за утрату имущества и выразил надежду, что в ближайшее время эти цифры будут озвучены.

Путин ранее назвал недостаточной компенсацию в размере 150 тысяч рублей для жителей приграничья Курской области, которые остались без имущества. Глава государства намерен обратиться к кабмину с просьбой разработать меры по выдаче дополнительных компенсаций.

Кроме того, лидер России поддержал идею введения льготной ипотеки в Курской области по аналогии с "Дальневосточной ипотекой". Хинштейн отметил, что области нужен такой вид ипотечной программы.