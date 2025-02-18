Сергей Лавров провел брифинг по итогам переговоров России и США

Глава МИД России Сергей Лавров провел брифинг по итогам российско-американских переговоров. Он сообщил, что Москва и Вашингтон договорились устранить ограничения в работе посольств и загранучреждений двух стран. По его словам, стороны намерены подойти к этому вопросу системно, чтобы устранить препятствия, мешающие развитию двусторонних отношений.

Также Лавров заявил, что Россия и США согласовали создание процесса по украинскому урегулированию. В ближайшее время Вашингтон назначит представителя для участия в этом диалоге, после чего Москва обозначит своего участника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.