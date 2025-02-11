Хинштейн сообщил об увольнении врио замгубернатора Курской области Денисова

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Роман Денисов покидает свой пост. Об этом сообщил в телеграм-канале врио главы региона Александр Хинштейн.

"С 11 февраля по собственному желанию свой пост покидает врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов", – написал он.

Как уточнил Хинштейн, основной функционал Денисова будет выполнять врио замгубернатора по строительству Владимир Базаров.

До этого был уволен врио председателя правительства Курской области Алексей Дедов. Он подал заявление об уходе в связи с переходом на новое место работы.

Ранее Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексея Карнаушко за озвученный ущерб от действий ВСУ. Врио губернатора подчеркнул, что о каких-либо расчетах или оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сейчас говорить нельзя, поскольку ВС России не до конца освободили территорию.