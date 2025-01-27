Хинштейн отчитал курского министра за оценку ущерба от действий ВСУ

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отчитал исполняющего обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья региона Алексея Карнаушко за озвученный ущерб от действий украинской армии. Об этом сообщает RT со ссылкой на трансляцию заседания правительства Курской области.

Хинштейн отметил, что о каких-либо расчетах или оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сейчас говорить нельзя, поскольку ВС РФ не до конца освободили территорию. Нет понимания того, в каком состоянии вернутся населенные пункты, уточнил он.

Давать цифры, суммы или оценки "недопустимо", так как власти не могут зафиксировать состояние объектов в освобожденных населенных пунктах вблизи линии боевого соприкосновения, добавил врио губернатора.

Аналогичную позицию озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, достоверно оценить ущерб не получится до полного освобождения Курской области. Он также подчеркнул, что подсчитать масштабы убытков – "прерогатива руководителя региона, и он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам".

Карнаушко оценил ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область на сумму около 750 миллиардов рублей. Он сказал, что обстановка в регионе остается напряженной, а боевые действия коснулись 21% территории области.