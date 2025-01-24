Украинский БПЛА сбит над Курском, пострадали четыре домовладения

Фото: телеграм-канал "Мэр Курска Игорь Куцак"

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Курском. В результате падения его обломков пострадали четыре домовладения, сообщил мэр города Игорь Куцак.

"Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества", – написал Куцак в своем телеграм-канале, уточнив, что пострадавших не выявлено.

Кроме того, после падения фрагментов БПЛА на одной из улиц повреждены электропровода. В связи с этим от электричества был отключен район улиц Просторной, Сумской, Монастырской Балки, Вольных переулков и Каштановых переулков.

Ремонтные бригады начнут восстановительные работы после того, как все службы завершат необходимые мероприятия на месте, подчеркнул Куцак.

Ранее средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько беспилотников ВСУ над территорией Рязанской области. Предварительно, в результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал.

Вечером 23 января российские силы противовоздушной обороны сбили 49 украинских дронов над Курской, Брянской, Белгородской областями, а также над Крымом.