ПВО уничтожили 49 БПЛА над четырьмя регионами РФ за три часа

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили 49 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над Курской, Брянской, Белгородской областями и Крымом с 19:00 до 22:00 в четверг, 23 января. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 37 БПЛА были ликвидированы над Курской областью, 7 – над Брянской областью. Еще 4 беспилотника уничтожили силы ВС РФ в небе Крыма и 1 – Белгородской области.

Между тем исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Курской области Алексей Карнаушко заявил, что ущерб от ВСУ на территории региона оценивается на сумму порядка 750 миллиардов рублей.

По словам чиновника, обстановка в регионе остается стабильно напряженной. К настоящему моменту боевые действия коснулись 21% территории Курской области.