Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Соленое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Взять село удалось благодаря активному наступлению подразделений группировки войск "Центр". Кроме того, они поразили живую силу и технику пяти механизированных и одной мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также штурмовой бригады "Лють" нацполиции Украины в районах Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки.

Украинские военнослужащие потеряли до 570 солдат, девять автомобилей, 155-мм польскую артиллерийскую установку Krab и четыре бронемашины, включая американский бронетранспортер М113.



Накануне бойцы группировки "Запад" ВС РФ освободили село Западное в Харьковской области. Российские военные также нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской бригаде ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Ямполь, Северск и Колодези в ДНР.

Потери украинских формирований составили более 460 военных, танк, семь боевых бронированных машин, в том числе два американских бронетранспортера М113, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов, уточнили в Минобороны РФ.

