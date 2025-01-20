Российские войска освободили населенные пункты Новоегоровка и Шевченко

Фото: телегра-канал "Минобороны России"

Российская армия освободила населенные пункты Новоегоровка в ЛНР и Шевченко в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, военные действия произвели бойцы подразделений группировок войск "Запад" и "Центр". Кроме того, подразделение "Центр" продолжило продвижение в глубину обороны противника.

В ночь на 20 января стало известно о продвижении российских разведчиков в Днепропетровскую область. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что военнослужащие периодически заходят и в сам Красноармейск. При этом подобные вылазки совершаются в соответствии с поставленными задачами военного командования РФ.

До этого Вооруженные силы России освободили Славянку в ДНР. В Минобороны отметили, что войска на этом направлении продолжили продвигаться вглубь обороны противника и за прошедшую неделю также освободили населенные пункты Песчаное и Украинка.