20 января, 03:50Политика
Пушилин заявил о заходе российских разведчиков в Днепропетровскую область
Фото: министерство обороны РФ
Российские разведчики периодически заходят в Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
"Разведывательные группы заходят уже, по моей информации, и в сам Красноармейск по необходимости, и на территорию Днепропетровской области", – рассказал Пушилин.
Глава ДНР уточнил, что разведчики совершают подобные вылазки в соответствии с поставленными задачами российского военного командования.
Вооруженные силы России ранее освободили населенный пункт Славянка в ДНР. В Минобороны отметили, что российские войска на этом направлении продолжили продвигаться вглубь обороны противника и за прошедшую неделю также освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное и Украинка.
Кроме того, ВКС России с помощью трех авиабомб ФАБ-500 уничтожили железобетонный мост возле населенного пункта Константинополь к западу от Курахова в ДНР. В результате российские военные смогли перекрыть возможность подвоза снарядов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении.