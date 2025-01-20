Пушилин заявил о заходе российских разведчиков в Днепропетровскую область

Фото: министерство обороны РФ

Российские разведчики периодически заходят в Днепропетровскую область. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

"Разведывательные группы заходят уже, по моей информации, и в сам Красноармейск по необходимости, и на территорию Днепропетровской области", – рассказал Пушилин.

Глава ДНР уточнил, что разведчики совершают подобные вылазки в соответствии с поставленными задачами российского военного командования.

Вооруженные силы России ранее освободили населенный пункт Славянка в ДНР. В Минобороны отметили, что российские войска на этом направлении продолжили продвигаться вглубь обороны противника и за прошедшую неделю также освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное и Украинка.

Кроме того, ВКС России с помощью трех авиабомб ФАБ-500 уничтожили железобетонный мост возле населенного пункта Константинополь к западу от Курахова в ДНР. В результате российские военные смогли перекрыть возможность подвоза снарядов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении.