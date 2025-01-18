ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины в ответ на атаки ракетами ATACMS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России в ответ на атаки американскими ракетами ATACMS со стороны ВСУ нанесли удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности "Нептун" и реактивных снарядов к системе залпового огня "Ольха", – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все цели операции были достигнуты, объекты поражены.

Ранее ВС РФ поразили военные аэродромы, а также цеха производства, места сборки и хранения беспилотников ВСУ. Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

До этого российская армия ударила по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Одной из успешно пораженных целей стало крупнейшее подземное хранилище газа во Львовской области.

