16 января, 12:32Политика
ВС РФ поразили военные аэродромы, места производства, сборки и хранения БПЛА ВСУ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России поразили военные аэродромы, а также цеха производства, места сборки и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, российская армия поразила скопления живой силы и техники ВСУ в 152 районах.
Ранее ВС РФ ударили по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Одной из успешно пораженных целей стало крупнейшее подземное хранилище газа во Львовской области.
Это стало ответом на украинские атаки американскими ракетами ATACMS и британскими снарядами Storm Shadow, а также на попытку атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае для повреждения трубопровода "Турецкий поток".