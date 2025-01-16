ВС РФ поразили военные аэродромы, места производства, сборки и хранения БПЛА ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили военные аэродромы, а также цеха производства, места сборки и хранения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией. Кроме того, российская армия поразила скопления живой силы и техники ВСУ в 152 районах.

Ранее ВС РФ ударили по критически важным объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Одной из успешно пораженных целей стало крупнейшее подземное хранилище газа во Львовской области.

Это стало ответом на украинские атаки американскими ракетами ATACMS и британскими снарядами Storm Shadow, а также на попытку атаковать компрессорную станцию "Русская" в Краснодарском крае для повреждения трубопровода "Турецкий поток".

