Средства ПВО сбили ночью 27 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 27 украинских беспилотников над четырьмя регионами России в ночь на 16 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, больше всего дронов было сбито над Белгородской областью – 15 целей. Еще 7 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, три дрона – над Тамбовской областью и два беспилотника – над Курской областью.

Предыдущей ночью российские силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской и Тамбовской областями.

Вечером 15 января пожар произошел на территории нефтебазы в одном из районов Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников. Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал.