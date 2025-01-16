16 января, 07:34Происшествия
Средства ПВО сбили ночью 27 украинских беспилотников над регионами РФ
Фото: министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 27 украинских беспилотников над четырьмя регионами России в ночь на 16 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, больше всего дронов было сбито над Белгородской областью – 15 целей. Еще 7 БПЛА уничтожили над Воронежской областью, три дрона – над Тамбовской областью и два беспилотника – над Курской областью.
Предыдущей ночью российские силы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской и Тамбовской областями.
Вечером 15 января пожар произошел на территории нефтебазы в одном из районов Воронежской области в результате падения нескольких беспилотников. Предварительно, при воздушной атаке никто не пострадал.