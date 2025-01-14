Два промышленных предприятия пострадали при атаке БПЛА в Энгельсе и Саратове

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Два промышленных предприятия на территории Саратова и Энгельса получили повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По данным главы региона, несмотря на повреждение двух объектов, средства противовоздушной обороны сумели ликвидировать большое количество целей. В настоящий момент на всех точках работают сотрудники экстренных служб.

Ранее Бусаргин заявлял, что в результате атаки БПЛА повреждения были зафиксированы только на промышленном предприятии в Энгельсе. Он также обратил внимание, что в регионе действует угроза атаки дронов.

На этом фоне было решено, что уроки в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме. Оперативно донести всю информацию до родителей власти поручили органам местного самоуправления и профильному министерству.