ПВО сбила за ночь 14 беспилотников в Ростовской области

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО в Ростовской области уничтожили за ночь 14 беспилотников в Миллеровском и Тарасовском районах. Об этом рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Согласно данным оперативных служб, никто из граждан не пострадал, разрушений на земле нет. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Этой ночью атаке украинских дронов также подверглись Саратовская, Тульская и Воронежская области. В последнем случае также обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

В Саратовской области повреждения зафиксированы на промышленном предприятии в Энгельсе. Оперативные и экстренные службы работают в усиленном режиме.

В Тульской области выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, а также остекления в жилом доме в городе Алексин.