ВСУ пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести массированный комбинированный ракетный удар по Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По словам главы Брянской области, с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) все цели были ликвидированы. Предварительно установлено, что никто не пострадал в результате произошедшего.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на местах.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе, что привело к крупному пожару.

