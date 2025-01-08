Промпредприятие в Саратовской области повреждено при массированной атаке БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников, из-за чего было повреждено одно из промышленных предприятий региона. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"Саратов и Энгельс сегодня ночью подверглись массированной атаке БПЛА. Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности. Есть повреждения на одном из промышленных предприятий", – написал он.

Бусаргин сообщил, что согласно предварительной информации, никто не пострадал. Он также уточнил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее этой ночью губернатор сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе.