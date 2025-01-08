08 января, 04:33Происшествия
Обломки сбитых БПЛА упали на промышленный объект в саратовском Энгельсе
Фото: телеграм-канал Baza
Силы ПВО сбили беспилотники в Саратовской области, обломки упали на промышленный объект в Энгельсе. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
"Силами ПВО сбиты БПЛА. Есть попадание обломков на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы", – написал он.
Ранее украинские беспилотники совершили атаку на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области. На месте работали пожарные подразделения.
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