Дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области

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Украинские беспилотники совершили атаку на объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава района Роман Захаров.

В результате атаки на месте произошли возгорания. К месту ЧП уже подъехали пожарные подразделения, которые принялись тушить огонь.

"Расследованием данной ситуации занимаются специальные службы и компетентные органы. Прошу всех сохранять спокойствие и не поддаваться панике, нахожусь на месте!" – добавил Захаров.

Этой ночью атаке вражеских БПЛА также подвергся Севастополь. Сначала стало известно о том, что средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря.

Позже российским силам удалось сбить еще несколько воздушных целей, а также один безэкипажный катер в отдалении от берега.